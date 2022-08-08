* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 8 августа, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Alibaba2k16 Террористы

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Силы безопасности «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о начале операции по зачистке восточных провинций Афганистана от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», пресс-служба 201-го армейского корпуса «Халид ибн Валид» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (штаб в провинции Лагман) распространила заявление, в котором говорится: «Силы безопасности правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали операцию против террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Кунар».

Согласно этому заявлению, вторая бригада 201-го корпуса начала операции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Дарайе-Дива Гуль в уезде Чавкай провинции Кунар. Отмечается, что операция будет продолжаться до полного уничтожения боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой местности. Правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не предоставило подробностей этой операции.

По имеющимся данным, операция против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) началась после атак этой террористической группировки на блокпосты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Чавкай.

Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст также заявил некоторое время назад, что участники ташкентской конференции подтвердили активную оперативную деятельность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане).