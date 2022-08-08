Вашингтон, 8 августа, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, а также гражданин США Пол Уилан, находящиеся в заключении на территории России, будет обменены по схеме «двое на двое», об этом заявил бывший посол США в ООН Уильям Ричардсон. Об этом он заявил 7 августа в эфире телеканала ABC.

УГМК Бриттни Грайнер

«Я настроен оптимистично. Я думаю, что она будет освобождена», — отметил Ричардсон.

«Тем не менее, будет обмен заключенными, и я думаю, что это будет двое на двоих с участием Пола Уилана. Мы не можем забыть его», — добавил он.

4 августа Химкинский городской суд (Московская область) американскую гражданку Бриттни Грайнер, признанную виновной в контрабанде и хранении наркотиков, приговорил к девяти годам колонии.

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