Сантьяго-де-Компостела, Испания, 8 августа, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Площадь, выжженная лесным пожаром в испанском Бойро (Ла-Корунья), возросла до 2200 гектаров. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на данные властей автономного сообщества Галисия.

U.S. Department of Agriculture Лесной пожар

При этом отмечается, что лесной пожар уже развивается «благоприятно».

Сообщается также, что соблюдаются превентивные меры, обусловленные близостью огня к жилым домам.