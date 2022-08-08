Калуга, 8 августа, 2022, 09:55 — ИА Регнум. На территории Калужской области 252 населённых пункта, 16 детских оздоровительных лагерей, 59 садоводческих некоммерческих товариществ подвержены угрозе лесных и ландшафтных пожаров. Особый противопожарный режим вводился на территории муниципальных районов 29 раз. Об этом 8 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы заседания регионального правительства.

Правительство Калужской области

В связи с погодными условиями в большинстве муниципалитетов установился средний класс пожарной опасности (III класс). Подекадный план профилактических мероприятий выполняется в полном объеме. Во многом благодаря этому удалось избежать возникновения крупных лесных пожаров. Единственный пожар произошёл на территории лесного фонда площади 0,3 га и был ликвидирован в день обнаружения. С начала 2022 года сотрудники МЧС выезжали на пал травы 507 раз. Возгорание ликвидировали на общей площади более 334 га. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года площади пожаров уменьшились на 55%.

На сегодняшний день не устранены 123 нарушений (40%) правил пожарной безопасности в населённых пунктах. К административной ответственности привлечены 35 юридических и 45 должностных лиц органов местного самоуправления. Самые распространенные нарушения: недостаточное число исправных источников наружного противопожарного водоснабжения — 44%; отсутствие защитных минерализованных полос — 29%; непроведение покоса травы — 22%. За нарушения, связанные с порядком выжигания сухой травы и мусора, а также за содержание территорий составлено 92 административных протокола на граждан.