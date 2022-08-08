Ростов-на-Дону, 8 августа, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Fan ID обрушил посещаемость стадиона «Ростов Арена». Антирекорд был установлен 7 августа, когда на матч «Ростов» — «Оренбург» пришли менее 5 тыс. болельщиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-Арена

Увидеть своими глазами футбольный поединок пришли лишь 4 458 зрителей.

«Посмотрите, что на трибунах творится. Это тоже придумали люди. Кровь из глаз, когда 4 тыс. [болельщиков] видишь на стадионе в Ростове, вмещающем 40 тыс. [зрителей]. А они говорят, что всё нормально, всё здорово, так и должно быть», — отметил главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин.

ИА REGNUM сообщало, что всего в России Fan ID оформили около 120 тыс. человек. С использованием карты болельщика матчи третьего тура РПЛ в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Сочи, Самаре и Ростове-на-Дону посетили около 40 тыс. человек.