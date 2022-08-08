Санкт-Петербург, 8 августа, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внёс в Законодательное собрание проект об административной ответственности граждан за шум домашних животных. Об этом 8 августа в своём телеграм-канале сообщил депутат от фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

Дарья Драй ИА REGNUM Собака

Проект о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» уже одобрен правительством города.

«В настоящее время в управление ветеринарии Санкт-Петербурга <…> поступает значительно количество обращений жителей многоквартирных домов Санкт-Петербурга, содержащих жалобы на соседей — владельцев домашних животных в связи с шумом, источником которого являются принадлежащие им животные (лай и вой собак, крик экзотический птиц и т.п.)», — содержится в пояснительной записке к законопроекту.

Так, если питомец будет нарушать тишину и покой граждан в ночное время, а также в выходные и праздники с 8:00 до 12:00, владельцу придётся заплатить штраф в размере от 500 до 5000 тысяч рублей.

Парламент Петербурга рассмотрит проект уже в сентябре, когда вернётся к формату еженедельных заседаний.