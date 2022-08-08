Цхинвал, 8 августа, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Россия не отступила от миротворческой миссии в августе 2008 года, когда грузинская армия напала на Южную Осетию. Об этом заявил на траурном митинге в ночь на 8 августа югоосетинский президент Алан Гаглоев.

Максим Цуканов, ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

«Южная Осетия всегда будет благодарна народу России и ее руководству», — сказал глава республики.

Он подчеркнул, что югоосетинскому народу удалось устоять в те дни благодаря помощи России, без которой жертв было бы гораздо больше. Также помощь была оказана в восстановлении республики после принуждения Грузии к миру.

Гаглоев отметил важность воспитания подрастающего поколения «в духе памяти о героях и невинно убитых».