Мурманск, 8 августа, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Фёдор Конюхов иИгорь Потапкин 1 августа отправились в сторону Земли Франца-Иосифа на борту ледокола «50 лет Победы» для совершения первой в истории попытки достижения Северного полюса на мотопараплане. В воскресенье, 7 августа, наофициальном сайте Фёдора Конюховапоявилась информация о вынужденной посадке путешественников по погодным условиям.

Konyukhov.ru Федор Конюхов во время полета на аэростате

Пилоты, пролетев на мотопараплане 169 километров, совершили вынужденную посадку по погодным условиям. Ледокол поднял путешественников на борт и прибудет в Мурманск 14 августа.

«Достоверно узнать, что послужило причиной посадки и что случилось с паралётом, не представилось возможным. Московская экспедиционная команда получила короткое сообщение по каналу спутниковой связи Iridium, что все живы и здоровы, но продолжить перелёт невозможно по техническим причинам. Команда перелёта на связь не выходит. Судя по данным системы слежения, ледокол вчера достиг Северного Полюса и взял обратный курс на Мурманск. Прибытие команды планируется 14 августа, тогда и узнаем подробности из первых уст», — указано в сообщении.

Отмечается, что 5 августа в 15:40 экипаж Конюхов-Потапкин совершил взлёт. Импровизированная взлётная полоса длинной всего 100 м проходила вдоль ледокола «50 лет Победы». Воздушное судно с экипажем на борту сделало два круга вокруг ледокола и удалился на север.

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