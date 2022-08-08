Фёдор Конюхов прервал полёт на Северный полюс на мотопараплане
Мурманск, 8 августа, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Фёдор Конюхов иИгорь Потапкин 1 августа отправились в сторону Земли Франца-Иосифа на борту ледокола «50 лет Победы» для совершения первой в истории попытки достижения Северного полюса на мотопараплане. В воскресенье, 7 августа, наофициальном сайте Фёдора Конюховапоявилась информация о вынужденной посадке путешественников по погодным условиям.
Пилоты, пролетев на мотопараплане 169 километров, совершили вынужденную посадку по погодным условиям. Ледокол поднял путешественников на борт и прибудет в Мурманск 14 августа.
«Достоверно узнать, что послужило причиной посадки и что случилось с паралётом, не представилось возможным. Московская экспедиционная команда получила короткое сообщение по каналу спутниковой связи Iridium, что все живы и здоровы, но продолжить перелёт невозможно по техническим причинам. Команда перелёта на связь не выходит. Судя по данным системы слежения, ледокол вчера достиг Северного Полюса и взял обратный курс на Мурманск. Прибытие команды планируется 14 августа, тогда и узнаем подробности из первых уст», — указано в сообщении.
Отмечается, что 5 августа в 15:40 экипаж Конюхов-Потапкин совершил взлёт. Импровизированная взлётная полоса длинной всего 100 м проходила вдоль ледокола «50 лет Победы». Воздушное судно с экипажем на борту сделало два круга вокруг ледокола и удалился на север.
РанееИА REGNUM сообщало, что фестиваль туристов и путешественников на Ямале собрал более 100 любителей активного туризма в парке-музее «Живун».
Читайте также: На Ямале состоялся фестиваль туристов и путешественников