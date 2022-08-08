Москва, 8 августа, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Банк Англии не сможет остановить рост инфляции в Британии одним только повышением базовой ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Остановить инфляцию только повышением учетной ставки процента центральный банк Англии не сможет, — сказал Сафонов. — Сейчас на инфляцию действуют факторы роста цен на сырье и продовольствие из-за структурных проблем и антироссийских санкций. Данный тренд сохранится до конца 2022 года, а потом скажут своё слово выросшие цены на промышленные товары. Рост ставки процента в нынешних условиях скорее будет иметь отрицательное значение, поскольку увеличит стоимость кредитов для владельцев бизнеса, которые, в свою очередь, будут вынуждены заложить ее в цены. А это уже угроза сокращения производства товаров и услуг, а значит, и занятости».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей Британии призвали мыться в душе на одну минуту меньше, дабы избежать дефицита воды.