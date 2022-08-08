Ставрополь, 8 августа, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Ставропольском крае закончился жатва. Сельхозпредприятия добились в 2022 году такого же результата, как в прошлом году. Было собрано 8,5 млн тонн зерна при средней урожайности 38 центнеров с гектара, сообщил 8 августа губернатор края Владимир Владимиров.

Government-nnov.ru Сбор урожая

«Большая летняя страда подошла к концу. Аграрии Ставрополья завершили уборку зерновых. Всего намолочено 8,5 миллиона тонн. Средняя урожайность составила 38 центнеров с гектара», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Владимиров поблагодарил тружеников села за труд и полученный достойный результат, отметив, что урожай в текущем году удался.

Напомним, годом ранее Ставропольские аграрии также собрали более 8,5 млн тонн зерна при урожайности 38 ц/га.