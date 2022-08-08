Москва, 8 августа, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Властям США удалось снизить их внешнеторговый дефицит в первую очередь за счет роста цен на энергоносители. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Снижение торгового дефицита США связано в первую очередь с ростом цен на энергоносители, что привело к резкому росту объемов продаж нефти и газа как в физическом объеме, так и в ценовом, — сказал Сафонов. — Например, экспорт СПГ по сравнению с 2021 годом увеличился на 12%, в том числе в ЕС и Англию на 63%, а это 71% от общего объёма экспорта СПГ США. Сказать, что этот процесс имеет долговременный характер, трудно. Пока на ситуацию в больше степени играет конъюнктура [мирового рынка энергоресурсов]».

Напомним, что в июне 2022 года дефицит внешнеторгового баланса Америки уменьшился на 6,2%.