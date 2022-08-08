Гаврилов-Ям, Ярославская область, 8 августа, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области столкнулись «Нива Шевроле» и «Скания». Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

76. mchs. gov.ru «Нива Шевроле» после столкновения с фурой

Авария случилась 7 августа в 20:30 на трассе Ярославль — Иваново. Водитель кроссовера погиб на месте, пассажиры машины — 46-летняя женщина и 6-летний мальчик с травмами госпитализированы.

Причины аварии и предполагаемого виновника устанавливают в областном управлении ГИБДД.