Село Усть-Большерецк, Камчатский край, 8 августа, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Экс-представитель Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин осуждён условно за причинение смерти по неосторожности и незаконную охоту (статьи 109 и 258 УК РФ). По информации Усть-Большерецкого районного суда, бывшему депутату ограничат свободу на один год, следственное управление СК РФ по региону сообщает о девяти месяцах условного приговора.

George Hodan Суд

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Смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора суд счёл то, что Игорь Редькин в полном объёме согласился с предъявленными ему обвинениями, помогал раскрывать преступление и заплатил 30 млн рублей родственникам погибшего. Кроме того, на иждивении у экс-депутата находятся его престарелые родители.

«Редькин ранее не судим, обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено. Суд по совокупности преступлений применил один из самых строгих видов наказания», — отметили в пресс-службе инстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Редькин застрелил 30-летнего жителя посёлка Озерновский. Не имея разрешения на охоту, депутат отправился на свалку с оружием и, как ему показалось, выстрелил в медведя, однако убит был местный житель. После этого народный избранник отказался от участия в выборах депутатов Законодательное собрания края, которые состоялись 17−19 сентября 2021 года.