Улан-Батор, 8 августа, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Монголия поддерживает политику «одного Китая», заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе своего официального визита в Улан-Батор.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Монголия

«Монголия находится в авангарде внешней политики Китая. Мы также готовы поддерживать политическую стабильность Монголии и развитие правительства в будущем. Монголия подтвердила свою твердую поддержку политики «одного Китая», — заявил он на пресс-конференции.

Ван И также добавил, что последние годы лидеры двух стран с большим уважением относились к суверенитету, территориальной целостности и основным интересам КНР и Монголии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что политические лидеры и руководители общественных организаций из многих стран раскритиковали визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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