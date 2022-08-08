Рыбинск, Ярославская область, 8 августа, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области при пожаре на элеваторе сгорело 22 тонны жмыха. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

yarnews.net Элеватор в Рыбинске

Сообщение о загорании элеватора поступило в 19:17 вечера 7 августа. На месте работало 15 единиц техники и 51 человек личного состава. О ликвидации пожара объявлено в 0:57 ночи 8 августа. Пострадавших нет. Огонь уничтожил 22 тонны жмыха.

Это повторный крупный пожар на рыбинском элеваторе. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года на предприятии горела транспортировочная лента. Площадь возгорания тогда составила около 500 квадратных метров. Пострадавших также не было.