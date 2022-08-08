Сеул, 8 августа, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ожидает встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, который посетит страну Утренней свежести в конце недели. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

«Хотя встреча не была назначена, было бы само собой разумеющимся получить визит вежливости, если не возникнут особые обстоятельства», — заявил представитель президента на вопрос о том, планирует ли южнокорейский лидер встретиться с генсеком ООН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава ООН посетит Южную Корею с 11 по 12 августа.

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