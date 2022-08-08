Куала-Лумпур, 8 августа, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Индия предлагает Малайзии 18 легких боевых самолетов «Tejas», сообщает Sindonews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

Помимо соседних государств, Индия признала, что есть еще шесть стран, которые также заинтересованы в покупке одномоторного реактивного самолета. Эти шесть стран — Австралия, Египет, Соединенные Штаты, Индонезия и Филиппины.

В прошлом году правительство Индии заключило контракт на сумму $6 млрд с государственной компанией Hindustan Aeronautics Ltd на поставку 83 истребителей Tejas местного производства примерно с 2023 года — через четыре десятилетия после того, как они были впервые одобрены в 1983 году.

Министерство обороны Индии сообщило парламенту, что Hindustan Aeronautics в октябре прошлого года ответила на запрос Королевских ВВС Малайзии о предложениях по 18 самолетам, предложив продать двухместный вариант Tejas.

В апреле Великобритания заявила, что поддержит цель Индии по созданию собственных истребителей. В настоящее время в Индии имеется смесь российских, британских и французских истребителей. Индия хочет поэтапно отказаться от всех российских истребителей МиГ-21 к 2025 году после ряда аварий со смертельным исходом.