Оренбург, 8 августа, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Оренбургской области Южно-Уральский завод магниевых соединений привлекли к административной ответственности. Оспорить штраф предприятие не смогло. Об этом сообщили 8 августа в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Fas.gov.ru Штраф

Прокуратура в ходе проверки выяснила, на производственной площадке располагаются 42 источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Вместе с тем завод работал без получения разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в воздух, получения комплексного экологического разрешения.

Предприятию был назначен штраф в размере 190 тыс. рублей. Юрлицо обжаловало административное наказание. Однако суд апелляционной инстанции оставил решение коллег без изменения.