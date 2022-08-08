Запорожье, Украина, 8 августа, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В сентябре 2022 года в Запорожской области может пройти референдум по вхождению в состав России. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Lišiak Референдум

По словам Рогова, в сентябре планируется провести референдум по вхождению региона в состав России. Сейчас решается вопрос с точной датой, приводит слова чиновника РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Киеву нужно свыкаться с мыслью о потере Запорожской области, считает Владимир Рогов.