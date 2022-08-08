Белгород, 8 августа, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Кисловодск и Белгородский район Белгородской области будут сотрудничать в сфере туризма, аграрном секторе, сфере предоставления реабилитационных услуг и других областях. Соглашение о сотрудничестве подписали 6 августа глава города-курорта Евгений Моисеев и руководитель Белгородского района Владимир Перцев. В подписании участвовали глава Белгородской области Вячеслав Гладков и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Https://belregion.ru/ Правительство Белгородской области

«Мы уже принимали на Ставрополье для оздоровления детей из приграничных районов, в нашем крае проходят реабилитацию белгородские бойцы — участники спецоперации. В планах реализация новых проектов в аграрной и туристской отраслях. Сотрудничая, мы делаем сильнее свои регионы и родную страну», — написал Владимиров в своем телеграм-канале по итогам поездки в Белгородскую область.

Он также отметил, что подписание соглашения состоялось в селе Журавлевка, которое с начала спецоперации не раз обстреливалось украинскими военными. В настоящее время в населенном пункте объявлен режим ЧС, а его жители временно эвакуированы. Тем не менее у мемориала героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны не гаснет вечный огонь.

В свою очередь глава Белгородской области отметил, что в 2021 году регион и Ставропольский край договорились об оказании помощи в развитии туризма на Белгородчине.

«У Кисловодска есть положительный опыт, который нам, безусловно, необходимо рассмотреть и перенять. Я сам работал в этом регионе, поэтому понимаю, какой подход используется в реализации проектов, которые мы можем осуществить. Сегодня мы уже начинаем это делать. Например, при формировании комфортной городской среды. Всё — от подготовки ландшафта и производства материалов до общения со специалистами. И у нас есть то, чем мы можем заинтересовать Ставропольский край для совместного решения проблем», — цитирует пресс-служба главы Ставрополья Вячеслава Гладкова.