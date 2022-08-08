Кисловодск и Белгородский район подписали соглашение о сотрудничестве
Белгород, 8 августа, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Кисловодск и Белгородский район Белгородской области будут сотрудничать в сфере туризма, аграрном секторе, сфере предоставления реабилитационных услуг и других областях. Соглашение о сотрудничестве подписали 6 августа глава города-курорта Евгений Моисеев и руководитель Белгородского района Владимир Перцев. В подписании участвовали глава Белгородской области Вячеслав Гладков и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Он также отметил, что подписание соглашения состоялось в селе Журавлевка, которое с начала спецоперации не раз обстреливалось украинскими военными. В настоящее время в населенном пункте объявлен режим ЧС, а его жители временно эвакуированы. Тем не менее у мемориала героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны не гаснет вечный огонь.
В свою очередь глава Белгородской области отметил, что в 2021 году регион и Ставропольский край договорились об оказании помощи в развитии туризма на Белгородчине.