Ростов-на-Дону, 8 августа, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Главному тренеру сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерию Карпину понравился первый тайм домашнего матча с «Оренбургом» (2:1). Об этом наставник сообщил журналистам после победной игры.

Fc-rostov.ru Валерий Карпин

«Первый тайм понравился больше. Мы сами себе придумываем проблемы. Это связано больше всего с флангами», — сказал он.

Карпин также отметил, что ждёт от своих подопечных голов не со стандартных положений, а с игры.

ИА REGNUM сообщало, что «Ростов» в матче четвертого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 по футболу одержал минимальную победу над «Оренбургом» со счетом 2:1. Все три гола были забиты ударами с пенальти. Забитыми мячами в составе «желто-синих» отметились Дмитрий Полоз и Николай Комличенко. Единственный гол «Оренбурга» забил Дмитрий Воробьев.

«Ростов» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.