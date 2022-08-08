Екатеринбург, 8 августа, 2022, 09:44 — ИА Регнум. С начала 2022 года по 7 августа в Свердловской области ликвидированы 355 лесных пожаров, сообщили журналистам в департаменте информполитики по региону. С возгораниями продолжают вести борьбу специалисты уральской авиалесоохраны.

Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» Лесной пожар

Наиболее крупным в регионе остаётся пожар в Пелымском городском округе. Для тушения возгорания привлекли 35 парашютистов-десантников.

В Свердловской области 8 августа действуют 6 природных пожаров, 5 из которых локализованы. Риск возгораний возрастает в связи с установлением в регионе сухой жаркой погоды.