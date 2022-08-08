Херсон, 8 августа, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Очередной удар киевских военных по Антоновскому мосту под Херсоном не может являться поводом для радости наших врагов, считает член Общественной палаты России журналист Александр Малькевич, который работает на освобожденных территориях Украины. В своем телеграм-канале 8 августа он пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«ВСУ ночью ударили по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области. По традиции укропитеки начали праздновать перемогу в своих соцсетях. Рановато. Официально! По результатам обстрела ВСУ зафиксировано одно попадание по дорожному полотну. Этим же попаданием уничтожен строительный вагончик, в котором хранила свои инструменты и другой инвентарь строительная бригада, занимавшаяся восстановлением моста. Опорам и перекрытиям моста ничего не угрожает».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что украинские войска нанесли очередной удар по Антоновскому мосту под Херсоном, известил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, сгорела будка строителей и бетономешалка. Из-за этого затянется восстановление моста.

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