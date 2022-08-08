Сеул, 8 августа, 2022, 09:33 — ИА Регнум. С 16 по 17 августа в Сеуле состоится очередное заседание корейско-американского диалога по совместной обороне (KIDD). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в правительстве.

Usar.army.milv Флаги США и Южной Кореи

Ожидается, что представители двух стран обсудят способы сдерживания ядерной и ракетной угроз со стороны КНДР.

Встреча представителей Южной Кореи и США проходит на фоне слухов о том, что Пхеньян завершил работы по подготовке к ядерному испытанию.

Напомним, что в мае президент США Джо Байден и глава Южной Кореи Юн Сок Ёль договорились активизировать военное взаимодействие, включая возобновление полномасштабных военных маневров и поставку в Южную Корею стратегических видов вооружений.