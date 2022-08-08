Цхинвал, 8 августа, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Цхинвале в ночь на 8 августа прошла траурная церемония, посвященная годовщине агрессии со стороны Грузии, произошедшей в 2008 году. Об этом сообщает пресс-служба югоосетинского президента.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Республика Южная Осетия

Отмечается, что официальные лица и жители республики возложили цветы, почтив память тех, кто погиб, защищая Южную Осетию.

«В ночь с 7-го на 8-е августа Цхинвал, районные центры и селения республики были подвергнуты авиаударам, обстрелам артиллерии и реактивных систем залпового огня. Погибли ни в чем не повинные люди — мирные жители, миротворцы, защитники Родины», — сказал участвовавший в мероприятии президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

Он напомнил, что в те дни получилось выстоять восстановить страну при помощи России, за что Южная Осетия будет всегда благодарно народу РФ. Югоосетинский президент также указало на то, что Запад не прекращает попытки удержать свою гегемонию, чему свидетельствуют последние события в Донбассе.