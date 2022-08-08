8 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского, пригрозившего, что переговоры с Российской Федерацией могут не начаться, если Россия будет проводить на занятой территории Украины какие-либо референдумы.

Оксана Переможенко, , 10:04 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский пригрозил, что переговоры с Российской Федерацией могут не начаться, если Россия будет проводить на занятой территории Украины какие-либо референдумы. Об этом политик заявил в видеообращении, опубликованном 7 августа в его телеграм-канале.

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Заявление украинского президента обсудили в мессенджере Telegram. Многие не понимают, какие переговоры можно вести с представителями киевского режима, и отмечают, что Зеленский не в том положении, чтобы ставить ультиматумы.

«А о чем с ними можно говорить и тем более договариваться? Совсем ку-ку, что ли?» — отреагировала Yana T.

«Они (переговоры. — О. П.) разве не кончились раньше?» — не понимает Екатерина.

«Очень интересно, он не уверен в своих гражданах, что начинает запугивать?..» — задался вопросом Денис.

«Этот клоун, и правда, мнит себя Черчиллем!» — написала Анастасия.

«Он то же самое говорил про Мариуполь, что если Россия не выпустит из окружения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то никто больше не будет вести переговоры. Теперь опять», — напомнил Cucumber.

«Украины не будет больше. От слова совсем. Она вся будет Россией», — отметил Марк Е.

«Звучит как тост!» — иронизирует «Дамасская роза».

«Владимир Владимирович, а нельзя ли поторопиться с референдумами?» — не без сарказма интересуется Игорь.

«Судя по последним событиям, с ним уже никто и не собирается говорить», — пишет Aneko.

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

«Чует, что сливают его, вот и боится… жалкий никчемный псевдополитик», — не выдержал «Добрый Заяц».

«Украина постоянно считает, что она самая желанная невеста на районе. А ее используют и обратно к маме (России. — О. П.) пошлют, так как больше ей некуда», — добавила Yulia.

«Время, когда Россия хотела переговоров, прошло», — прокомментировала Светлана М.,

«Не «если», а проведет! И все будет Россия», — подчеркнула Svetlana.

«Украина их (переговоры. — О. П.) для себя закрыла ещё в 2014 году», — добавил Максим.

«Если? Смешное слово. Как будто может быть иначе!» — отметила Irina.

«Какие переговоры? Миллионы людей на этих землях ждали Россию, нет уже, домой, все, кто может и хочет, домой, итак долго заждались, украинский фашизм у всех в глотке сидит, они ещё в Одессе и Николаеве вылавливают всех, кто за Россию. Время собираться землям матушки России…» — пишет Ольга.

Освобожденный Лисичанск Министерство обороны России

«Зеленскому впору кричать «сдаемся», а он еще ультиматумы ставить умудряется», — недоумевает Валентин K.

«Напугал. Все давно поняли, никакими договорами с ним ни к чему не прийти. Будем сражаться до полного уничтожения нацистов. Хотел бы переговоров, уже бы говорил, а не давал надежду на переговоры на призрачную перспективу на горизонте», — отметил один из участников обсуждения.

«Значит, с референдумами надо поторопиться», — подытожил Wild Сat.