Ульяновск, 8 августа, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Ульяновской области, где установилась аномальная жара, потушили ещё несколько травяных пожаров. Об этом сообщает управление МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куст травы после пала травы

По данным ведомства, 7 августа пожарно-спасательные подразделения четыре раза выезжали на тушение сухой травы. Общая площадь возгорания ведомством не сообщается.

Кроме того, подтверждена и ликвидирована термическая точка в населённом пункте Лебяжье Мелекесского района.

В управлении отмечают, что днём 8 — 9 августа в Ульяновской области ожидается жара +30… +33 градусов, местами — высокая пожарная опасность (четвёртый класс из пяти). Спасатели призывают жителей быть осторожными при обращении с огнём, напоминая, что пожар с сухой травы может перекинуться на жилые дома и лесные массивы, став причиной серьёзного ЧП.

Напомним, что ранее череда ежедневных травяных пожаров регистрировалась в первой половине июля: в частности,. 11 июля произошло четыре травяных пожара, 7 июля — пять, 6 июля потушили шесть возгораний сухой растительности.

Как сообщало ИА REGNUM , с начала года в Ульяновской области на 25 июля зарегистрировано 15 лесных пожаров. По данным властей, основная причина происшествий — нарушения со стороны жителей.

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