Луганск, 8 августа, 2022, 09:25 — ИА Регнум. На подземном участке краснодонской шахты «Самсоновская-Западная» в Луганской Народной Республике в ночь на 8 августа произошел пожар, сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

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«По сообщению диспетчера шахты «Самсоновская-Западная», в сборном конвейерном штреке 956 м в 02:10 мск произошло возгорание», — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в шахте находились 74 человека, все они поднялись на поверхность самостоятельно. Спасатели продолжают вести работы по ликвидации пожара.