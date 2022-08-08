Челябинск, 8 августа, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Свердловской области руководителя коммерческой организации осудили за гибель работника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд

Трагедия произошла в октябре 2019 года. Сотрудники фирмы работали в Южноуральске и монтировали там сети водоснабжения и водоотведения. Слесарь организации спустился в траншею, в которой отсутствовали откосы, а вертикальные стенки не были закреплены. Грунт обрушился и мужчина скончался на месте происшествия.

Суд Верхней Пышмы Свердловской области назначил гражданину полтора года принудительных работ с удержанием в доход государства 15% заработной платы. При этом ему грозило до пяти лет колонии.

В 2021 году по второй части статьи 216 УК РФ в России было вынесено 102 приговора. Одного человека оправдали, восьмерым назначили лишение свободы, а 89 были осуждены условно.