Анкара, 8 августа, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Из портов вышли два сухогруза с украинской сельхозпродукцией, сообщило 8 августа минобороны Турции.

Соя

По данным ведомства, два сухогруза с украинским продовольствием вышли из портов в Чёрное море.

«В рамках работы Совместного координационного центра продолжаются отгрузки зерна из украинских портов», — говорится в информации аккаунта минобороны в Twitter.

По данным СМИ, утром из порта «Южный» вышло судно SACURA с 11 тыс. сои, а из «Черноморска» — судно ARIZONA с 48 458 тоннами кукурузы.