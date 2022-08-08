Ростов-на-Дону, , 09:25 — REGNUM Границу с Россией за последние сутки пересекли более 18,8 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 8 августа сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

МЧС помогает встречать беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 18,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что на территорию России с начала специальной военной операции эвакуировано более 3 млн жителей Донбасса и Украины, в том числе около 500 тыс. детей. Об этом ранее сообщал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. В субъектах РФ работают более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими людьми проводится индивидуальная работа.