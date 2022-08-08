Санкт-Петербург, 8 августа, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Проект Генерального плана Санкт-Петербурга включает в себя открытие 89 новых станций метро. Об этом 7 августа заявил губернатор города Александр Беглов в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство метро

Генплан Северной столицы отдельное внимание уделит развитию транспортной инфраструктуры, в том числе метро. Только в первой очереди запланировано открытие 31 станции подземки.

Также в городе будут строить трамвайные линии. По ним будет ходить транспорт с системой безопасности для предотвращения ДТП. Кроме этого, в планах Петербурга — построить два диаметральных маршрута для того, чтобы связать север и юг города.

Напомним, что к 2030 году в Петербурге должны открыть 21 станцию метро. При этом к 2040 году новая станция может появиться в Пушкине.