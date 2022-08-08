* запрещённая в России организация

Кабул, 8 августа, 2022, 09:23 — ИА Регнум. По меньшей мере два боевика, связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)на Индийском субконтиненте, были убиты в результате атаки американских беспилотников в афганской провинции Газни. Об этом сообщает газета «Хорасан» со ссылкой на свои источники.

pixel2013 Беспилотник

Местные источники также сообщили, что в уезде Андар-Газни целью удара беспилотника стал автомобиль. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицают факт этого нападения.

«Вечером на автотрассе в местности Чахар Дивар была обстреляна движущаяся машина. По звуку взрыва и ракурсу попадания в автомобиль было ясно, что она была обстреляна с воздуха», — сообщил Afghanistan International местный источник.

Газета «Хорасан» уточнила, что эти боевики, связанные с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Индийском субконтиненте, были убиты «около 2 часов ночи».

Однако Абдулла Мансур Афган, глава отдела информации и культуры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Газни, в беседе с Afghanistan International опроверг заявления об атаке беспилотников в провинции. Ранее он сообщал, что сапёры уничтожили неразорвавшиеся боеприпасы в уезде Андар.

Местные жители и источники новостей подтвердили Afghanistan International, что в районе Гатано было взорвано восемь мин. Однако они добавляют, что атака БПЛА была произведена в другом районе. Подробностей об этой атаке они не сообщили.