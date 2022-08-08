Лондон, , 09:23 — REGNUM Лондонский музей Хорнимана заявил, что вернет правительству Нигерии 72 артефакта, включая 12 латунных пластин, известных как Бенинские бронзы, незаконно вывезенных в 1897 году британскими солдатами из города Бенин, передает агентство Reuters.

Нигерия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Созданные из латуни и бронзы в некогда могущественном королевстве Бенин на территории нынешней юго-западной Нигерии, Бенинские бронзы являются одними из самых значимых африканских предметов культуры.

Они были захвачены вместе с тысячами других артефактов во время британского вторжения и оказались в музеях Европы и США.

Африканские страны на протяжении многих лет борются за возвращение предметов истории и культуры, разграбленных путешественниками и колонизаторами.

Музей Хорнимана сообщил, что Национальная комиссия по музеям и памятникам Нигерии обратилась с просьбой о возвращении артефактов в начале 2022 года.

«Совершенно очевидно, что эти предметы были приобретены насильственным путем, и, проведя внешние консультации, мы укрепились во мнении, что возвращение их Нигерии — это нравственное и оправданное действие, — сказала председатель попечителей музея и садов Хорнимана Ева Саломон. — Хорниман рад возможности сделать этот шаг, и мы с нетерпением ждем совместной работы с Национальной комиссией, чтобы обеспечить заботу об этих ценных артефактах».

Возвращение экспонатов, вероятно, усилит давление на Британский музей в Лондоне, где хранится самая большая и значительная коллекция бронзы Бенина.

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