Лондонский музей вернет в Нигерию награбленные предметы искусства
Лондон, 8 августа, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Лондонский музей Хорнимана заявил, что вернет правительству Нигерии 72 артефакта, включая 12 латунных пластин, известных как Бенинские бронзы, незаконно вывезенных в 1897 году британскими солдатами из города Бенин, передает агентство Reuters.
Созданные из латуни и бронзы в некогда могущественном королевстве Бенин на территории нынешней юго-западной Нигерии, Бенинские бронзы являются одними из самых значимых африканских предметов культуры.
Они были захвачены вместе с тысячами других артефактов во время британского вторжения и оказались в музеях Европы и США.
Африканские страны на протяжении многих лет борются за возвращение предметов истории и культуры, разграбленных путешественниками и колонизаторами.
Музей Хорнимана сообщил, что Национальная комиссия по музеям и памятникам Нигерии обратилась с просьбой о возвращении артефактов в начале 2022 года.
Возвращение экспонатов, вероятно, усилит давление на Британский музей в Лондоне, где хранится самая большая и значительная коллекция бронзы Бенина.