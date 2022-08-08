Роли, США, 8 августа, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Управление школ одного из округов американского штата Северная Каролина намерена вооружить подведомственные ему учебные заведения полуавтоматическими винтовками AR-15 с целью повысить их защищенность, об этом сообщает 7 августа New York Post.

Штурмовые винтовки AR-15

Офис шерифа округа Мэдисон и школьные власти решили разместить оружие во всех шести школах округа перед началом учебного года. Такое решение они приняли после нападения на школу в техасском городt Увалде, в результате которой погибли 19 учеников и два учителя.

«Эти полицейские находились в этом здании так долго, и этот подозреваемый смог проникнуть в это здание, ранить и убить так много детей», — подчеркнул шериф Бадди Харвуд.

«Я просто хочу сделать так, чтобы мои заместители были готовы на случай, если это произойдет», — добавил он.

Он подчеркнул, что все оружие и боеприпасы к нему будут храниться в сейфе.

Напомним, 22 человека стали жертвами в начальной школе города Ювальда в американском штате Техас. По данным департамента общественной безопасности штата Техас, в результате стрельбы в начальной школе погибли как минимум 19 детей и двое взрослых, в том числе бабушка стрелка. Самого 18-летнего стрелка ликвидировали сотрудники полиции.