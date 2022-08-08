Алданский район, Якутия, 8 августа, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Штраф в 250 тыс. рублей назначен экс-главе Алданского района Якутии Северину Позднякову, обвиняемому в халатности при строительстве дома для детей-сирот. Статья, по которой судили бывшего руководителя муниципалитета, была смягчена, сообщило ИА ТайгаПост.

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Решение суда

По информации издания, изначально в отношении Северина Позднякова было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, но затем статья был заменена на более мягкую. В итоге экс-главу района освободили от наказания из-за срока давности совершения преступления.

В 2015 году Северин Поздняков принял работы по строительству здания, квартиры в котором предназначались для детей-сирот. Компания-подрядчик получила 34 млн рублей, а дом не был построен и не возведён до сих пор. Общий ущерб от действий экс-главы района оценивается в 45 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года Северин Поздняков подал в отставку, назвав причиной своего решения своё состояние здоровья после коронавирусной инфекции.