Нью-Йорк, США, 8 августа 2022, 09:16 — REGNUM Африканское турне главы Госдепа США Энтони Блинкена может закончиться неудачей, пишет американское издание The Wall Street Journal.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
(сс) U.S. Department of State

Блинкен должен посетить три страны — ЮАР, Конго и Руанду. Авторы отмечают, что поездка госсекретаря началась из-за растущей обеспокоенности США влиянием России в Африке и была организована сразу после турне главы МИД России Сергея Лаврова.

В издании отмечают, что ведущие страны Африки сохранили нейтралитет, когда Запад призвал из ввести антироссийские санкции, что стало «тревожным зваонком». При этом африканские власти не согласны с позицией западных стран о том, что это Россия якобы виновата в росте цен на продукты питания. Так, в Африканском союзе рассказали о возникших сложностях в оплате за российское продовольствие после того, как российские банки отключили от системы SWIFT.

Эксперты WSJ считают, что Блинкен вряд ли добьётся результата в ходе своей поездки.