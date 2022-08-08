Нью-Йорк, США, 8 августа, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Африканское турне главы Госдепа США Энтони Блинкена может закончиться неудачей, пишет американское издание The Wall Street Journal.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

Блинкен должен посетить три страны — ЮАР, Конго и Руанду. Авторы отмечают, что поездка госсекретаря началась из-за растущей обеспокоенности США влиянием России в Африке и была организована сразу после турне главы МИД России Сергея Лаврова.

В издании отмечают, что ведущие страны Африки сохранили нейтралитет, когда Запад призвал из ввести антироссийские санкции, что стало «тревожным зваонком». При этом африканские власти не согласны с позицией западных стран о том, что это Россия якобы виновата в росте цен на продукты питания. Так, в Африканском союзе рассказали о возникших сложностях в оплате за российское продовольствие после того, как российские банки отключили от системы SWIFT.

Эксперты WSJ считают, что Блинкен вряд ли добьётся результата в ходе своей поездки.