Пекин, 8 августа, 2022, 09:27 — ИА Регнум. США пытаются поступать с другими странами также, как американские полицейские обошлись с чернокожим по имени Джордж Флойд. Об этом официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин написала в своём Twitter.

Fmprc.gov.cn Хуа Чуньин

Политику США дипломат сравнила с убийством Флойда в ответ на заявления Белого дома о чрезмерно острой реакции, которую вызвал визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Мы не можем позволить США считать себя «мировым полицейским» и обращаться с другими странами как с Джорджем Флойдом, которого они запугали и задушили по своему желанию», — заявила Хуа Чуньин.

Ранее китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй ответственность за все негативные последствия от поездки Пелоси.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года афроамериканец Флойд скончался после того, как был задержан полицейским. Позднее полицейского Дерека Шовина признали виновным в непредумышленном убийстве. Инцидент вызвал в США массовые протесты и беспорядки.

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