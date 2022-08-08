Пермь, 8 августа 2022, 09:15 — REGNUM В Перми с 1 по 7 августа автоинспекторы выявили 69 нетрезвых водителей и водителей с признаками опьянения. Об этом сообщили в городском УГИБДД.
Задержан 41 пьяный водитель. Ещё 24 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Установлено, что четверо пермяков позволили себе повторно сесть за руль будучи пьяными. В отношении них рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Стоит отметить, в столице Пермского края за неделю произошло шесть ДТП с пострадавшими: шесть человек получили травмы, в том числе двое детей. Автоинспекторы пресекли 2390 нарушений правил дорожного движения.
Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье за пьяную езду с водителей взыскано свыше 37 млн рублей