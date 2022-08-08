Пермь, 8 августа, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Перми с 1 по 7 августа автоинспекторы выявили 69 нетрезвых водителей и водителей с признаками опьянения. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

Советский плакат. Пьянству бой!

Задержан 41 пьяный водитель. Ещё 24 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Установлено, что четверо пермяков позволили себе повторно сесть за руль будучи пьяными. В отношении них рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Стоит отметить, в столице Пермского края за неделю произошло шесть ДТП с пострадавшими: шесть человек получили травмы, в том числе двое детей. Автоинспекторы пресекли 2390 нарушений правил дорожного движения.