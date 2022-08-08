Кабул, , 09:15 — REGNUM Открытые источники сообщают о мощном взрыве в центре Кабула. Согласно информации, взрыв произошёл около 18:00 7 августа в районе «Пуле-Асмаи» в центре столицы Афганистана. Об этом пишет газета «8 Собх».

Взрыв Luc Viatour

Сообщается, что целью атаки стал грузовик, перевозивший пассажиров из Западного Кабула. По словам очевидцев, некоторые из пострадавших были доставлены в соседние больницы.

Точных сведений о пострадавших и характере взрыва пока нет. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, в течение последних трёх дней в Кабуле произошла серия взрывов. Согласно заявлениям официальных лиц талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и открытым источникам, в результате двух взрывов погибли и получили ранения более 100 человек.