В Кабуле произошёл мощный взрыв
Кабул, 8 августа, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Открытые источники сообщают о мощном взрыве в центре Кабула. Согласно информации, взрыв произошёл около 18:00 7 августа в районе «Пуле-Асмаи» в центре столицы Афганистана. Об этом пишет газета «8 Собх».
Сообщается, что целью атаки стал грузовик, перевозивший пассажиров из Западного Кабула. По словам очевидцев, некоторые из пострадавших были доставлены в соседние больницы.
Точных сведений о пострадавших и характере взрыва пока нет. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали ситуацию.
Напомним, в течение последних трёх дней в Кабуле произошла серия взрывов. Согласно заявлениям официальных лиц талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и открытым источникам, в результате двух взрывов погибли и получили ранения более 100 человек.