Москва, , 09:15 — REGNUM Россия сможет добиться лекарственного суверенитета, когда произведённые в стране препараты будут занимать долю 85% в упаковках, а экспорт составит не менее 50 отечественных лекарств. Такие данные приводятся в в концепции поддержки фармотрасли, разработанной рабочей группой при Минобрнауки РФ, передаёт РБК.

Лекарства (сс) TheDigitalArtist

По мнению разработчиков, для достижения таких результатов, и соответственно, лекарственного суверенитета России до 2030 года потребуется 200 млрд рублей. Пилотный проект концепции направлен заместителю министра науки и высшего образования Алексею Медведеву.

Отмечается, что на российском рынке доля иностранных производителей лекарств составляет 55% при общем объёме рынка 2,3 трлн рублей, в количественном выражении — 33% из 6,5 млрд упаковок.

Как сообщало ИА REGNUM, фармацевтическая отрасль Москвы расширяет производство лекарственных препаратов.

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