Томск, , 09:13 — REGNUM Администрации Томска предоставят целевой кредит их областного бюджета на сумму 1,23 млрд рублей. Деньги будут направлены на погашение кредитов коммерческих банков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

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Кредит одобрен по ставке 0,1% годовых на срок до 2027 года. По мнению властей, это позволить улучшить структуру муниципального долга, диверсифицировать долговой портфель и сформировать комфортный график погашения долговых обязательств.

«Полученный бюджетный кредит повысит долговую и финансовую устойчивость городского бюджета, позволит сэкономить средства на расходы по обслуживанию муниципального долга», — добавили в администрации.