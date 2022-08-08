Тбилиси, , 09:12 — REGNUM Власти Грузии продолжат добиваться «территориальной целостности», но теперь выбор сделан в пользу «миролюбивой, разумной политики». Об этом 8 августа заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили gov. ge

«Прошло 14 лет с начала августовской войны 2008 года, унесшей жизни многих наших сограждан», — отметил глава правительства.

Ранее Гарибашвили неоднократно заявлял, что Грузию пытаются втянуть в противостояние с Россией. Он пообещал сделать всё, чтобы не допустить нового столкновения, так как в прошлый раз это дорого обошлось грузинскому народу.

Напомним, 8 августа 2008 года грузинская армия напала на Южную Осетию и находившихся там российских миротворцев. Россия для предотвращения грузино-осетинской войны ввела в регион дополнительные силы и принудила Грузию к миру. После этого Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.

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