Ульяновск, , 09:12 — REGNUM В Ульяновской области продолжается расследование уголовного дела о халатности, касающееся обеспечения медицинскими изделиями детей с сахарным диабетом. Проведено 70 допросов, «дети признаны потерпевшими», сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

Руководитель правоохранительного ведомства Сергей Михайлов встретился с общественниками и представителями потерпевших по уголовному делу о ненадлежащем обеспечении медицинскими изделиями детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом первого типа. Отмечается, что были заслушаны аргументы матерей, в том числе об организации работы министерства здравоохранения Ульяновской области.

«Проведено 70 допросов и на данный момент следственные действия выполнены. Дети признаны «потерпевшими». Как было отмечено следователем, работа будет также продолжаться и прорабатываться с родителями», — говорится в сообщении ведомства.

Результаты личного приёма зафиксированы в рамках производства следственных действий.

Также глава ульяновского Следкома попросил представителя одной из общественных организаций, оказывающих помощь больных диабетом детям, подготовить обращение по возможным нарушениям при выписке рецептов на медицинские изделия и лекарственное обеспечение.

Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года стало известно, что в Ульяновской области возбудили уголовное дело после обращений родителей детей, страдающих сахарным диабетом. Речь идёт о проблемах по обеспечению медицинскими изделиями. Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). После общественного резонанса в правительстве Ульяновской области провели совещание и запланированы личные приёмы матерей.

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