Джакарта, , 09:05 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что в общей сложности 129 индонезийских граждан за рубежом стали жертвами онлайн-мошенничества, сообщает CNN indonesia.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

«В начале прошлой недели было рассмотрено 53 дела, затем60,68,70 и, наконец, 129», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

«Итак, 129 человек, которых нам удалось спасти, в настоящее время находятся на попечении посольства Индонезии в Пномпене», — добавили в МИД страны.

Не так давно десятки граждан Индонезии стали жертвами мошенничества с трудоустройством в Камбодже.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с министром внутренних дел Камбоджи, чтобы обсудить меры по предотвращению торговли людьми.

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