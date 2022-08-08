Нью-Йорк, США, 8 августа, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал объявление о прекращении огня в секрете Газа и Израиле. Об этом 7 августа заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Официальное интернет-представительство президента России Антониу Гутерреш

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По его словам, генсек ООН «глубоко опечален гибелью людей и ранениями, включая детей, в результате авиаударов по Газе и неизбирательных ракетных обстрелов Израиля».

Генеральный секретарь высоко оценил усилия Египта, предпринимаемые в тесной координации с Организацией Объединенных Наций для содействия восстановлению спокойствия в этом регионе.

«Генеральный секретарь призвал все стороны соблюдать режим прекращения огня», — подчеркнул Дюжаррик.

Генсек уверен, что только согласованное устойчивое политическое решение раз и навсегда положит конец этим разрушительным актам насилия и «приведёт к мирному будущему как для палестинцев, так и для израильтян».

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа Израиль заявил о начале масштабной операции «Рассвет» против исламских экстремистов. В ответ на это палестинские группировки начали массированные неизбирательные обстрелы израильской территории.

7 августа Тель-Авив согласился на прекращение огня. Премьер-министр страны Яир Лапид заявил о достижении целей операции «Рассвет», в связи с чем продолжать авиаудары нет смысла. Представители палестинской группировки «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в свою очередь подтвердили заключение перемирия с Израилем.

Однако, несмотря на это, после вступления силу соглашения о прекращении боевых действий в 23:30 7 августа территория Израиля вновь была обстреляна ракетами из сектора Газа.